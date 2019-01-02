Chechetina

Art.designe.motion

Я, Белькова Екатерина Алексеевна, иллюстратор, графический дизайнер, motion дизайнер. Ручная и цифровая иллюстрация, логотип, фирменный стиль, полиграфия, наружная реклама, дизайн сайтов, анимация, обработка видео. Люблю работать в экспериментальном, нестандартном ключе. Добиваюсь концепта, гармонии и индивидуальности.

Опыт работы фрилансером 3 года, 2 года работы в офисе дизайнером. Последние пол года работаю в фирме ведущим дизайнером. Разрабатываю лэндинги, баннеры, разработала полностью самостоятельно продуктовый каталог: верстка, иллюстрации, подготовка в печать, делаю анимационные промо ролики.