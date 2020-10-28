Всем привет!

Мне 20 лет я занимаюсь фрилансом .С 15 лет я начал увлекаться фотошопом и созданием разных логотипов,иконок,баннеров,веб-дизайнами, из увлечения это переросло в моё хобби.Как я попал в фриланс ,однажды мои друзья увидели что я делаю разные логотипы ,иконки и т.д им очень понравились мои творения и посоветовали пойти работать в фриланс я не знал что это такое поинтересовался у них как попасть туда ,они мне рассказали что к чему ,мне это идея безумно понравилась и я очень увлекся фриллансом и работаю уже полтора года и это работа мне очень нравиться.