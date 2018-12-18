CheetahSun

Копирайтинг, рерайтинг, отзывы, статьи, комментарии, обзоры

Привет, мне зовут Влад и мне 21 лет. Сейчас я закончил, институт А. Меуччи, в городе Масса, Италия. До недавнего времени поддерживал свой новостной блог, в сфере IT, но к сожалению поддержка и обслуживание сайта оказалась мне немного не по карману, так что пришлось отложить эту идею до лучших времен. Думаю, что работа в сфере копирайтинга и рерайтинга поможет мне восстановить работу и в дальнейшем поддерживать мой ресурс.

Кстати, я знаю 2 языка на уровне родных (помимо русского, разумеется), это английский и итальянский и так же могу объясняться на французском и немецком :)