Chehov1982

Антон Chehov1982

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Сайт под ключ

    Нужно сделать сайт под ключ,закачать и настроить все на хостинге,поставить всевозможные защиты сайта от взлома.Есть сайт компании,построенный на джумле 1.5,нужно сделать красивый редизайн сайта на джумле 2.5 или выше(или педлагайте свои варианты CMS),по возможности сохраняя ...

    Joomla
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется дизайн сайта

    Строительной компании требуется создание уникального дизайна для нового корпоративного сайта,редизайн существующего сайта,существующего интернет-магазина,а так же создание дизайна сайтов-визиток. В идеале работать с частным фрилансером,а не компанией,естественно за разумные деньги и в кратчайшие сроки. ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта

    Нужен вменяемый,знающий джумлу програмист,для исправления ошибок,очистки сайта от вирусов(яндекс показывает заражение((((),ненужных кодов,небольшой доработки сайта и помощи в раскрутки и продвижении,в идеале если он будет и дизайнер))).Возможно постоянное поддержание сайтов компании за разумные деньги. Просьба ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад