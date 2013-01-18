Chehov1982

Нужно сделать сайт под ключ,закачать и настроить все на хостинге,поставить всевозможные защиты сайта от взлома.Есть сайт компании,построенный на джумле 1.5,нужно сделать красивый редизайн сайта на джумле 2.5 или выше(или педлагайте свои варианты CMS),по возможности сохраняя ...
- Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт12 лет назад
Строительной компании требуется создание уникального дизайна для нового корпоративного сайта,редизайн существующего сайта,существующего интернет-магазина,а так же создание дизайна сайтов-визиток. В идеале работать с частным фрилансером,а не компанией,естественно за разумные деньги и в кратчайшие сроки. ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
После последней проверки яндексом обнаружился вредоносный код,нужно почистить весь сайт(построен на джумле 1.5) и убрать вирусыВеб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен вменяемый,знающий джумлу програмист,для исправления ошибок,очистки сайта от вирусов(яндекс показывает заражение((((),ненужных кодов,небольшой доработки сайта и помощи в раскрутки и продвижении,в идеале если он будет и дизайнер))).Возможно постоянное поддержание сайтов компании за разумные деньги. Просьба ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт12 лет назад