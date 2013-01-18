Chehov1982

Нужно сделать сайт под ключ,закачать и настроить все на хостинге,поставить всевозможные защиты сайта от взлома.Есть сайт компании,построенный на джумле 1.5,нужно сделать красивый редизайн сайта на джумле 2.5 или выше(или педлагайте свои варианты CMS),по возможности сохраняя ...