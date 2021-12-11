Монтаж видео

Всем привет!

Сделаю для Вас динамичный видеоклип, travel видео, интервью, образовательные видео, репортаж с мероприятия, промо-видео или обзор продукта, короткие и длинные. Стилизация видео, пленочные шумы, гличи, vhs, титры и другое. Монтирую в Adobe Premiere Pro, After Effects. Мои работы можно увидеть в портфолио https://www.weblancer.net/users/Chehovmax/portfolio/ , которое постоянно обновляется.

Результат для меня также важен как и заказчику, ведь от этого зависит моя репутация и дальнейшая заинтересованность в моих услугах.