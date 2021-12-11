Монтаж видео
Всем привет!
Сделаю для Вас динамичный видеоклип, travel видео, интервью, образовательные видео, репортаж с мероприятия, промо-видео или обзор продукта, короткие и длинные. Стилизация видео, пленочные шумы, гличи, vhs, титры и другое. Монтирую в Adobe Premiere Pro, After Effects. Мои работы можно увидеть в портфолио https://www.weblancer.net/users/Chehovmax/portfolio/ , которое постоянно обновляется.
Результат для меня также важен как и заказчику, ведь от этого зависит моя репутация и дальнейшая заинтересованность в моих услугах.
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Портфолио
- Детское видео46 просмотров
- Travel video.55 просмотров
- Клип47 просмотров
- Travel. Небольшой поход.51 просмотр
Видеомонтаж
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$10/час
от 1 дня
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