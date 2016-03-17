Chekalina_Irina

Специалист

Добрый день! С 2003г. по 2015г. работала в Сбербанке.

07.2011—05.2015 Старший инспектор отдела управления филиальной сетью

Должностные обязанности:

Переформатированиефилиальной сети: курирование процесса начиная отподбора помещений, работа с проектной организацией, организация

строительно-монтажных работ. Геомаркетинг. Оценка клиентопотока.

Оптимизация филиальной сети: организация процессов открытия, закрытия офисов, а

также изменение специализации. Ведение отчетности.

Результат: более 100 переформатированных офисов, более 70закрытых низкорентабельных офисов в малой сельской сети.

09.2010—07.2011 Инспектор отдела качества клиентского обслуживания

Должностные обязанности:

Осуществляла контроль качества клиентскогообслуживания физических лиц в филиалах города. Проведение открытых и скрытых

проверок, работа с персоналом и руководством филиалов. Проведение анализа

качества и организация мероприятий по повышению индекса клиентского

обслуживания. Ведение отчетности

09.2008—09.2010

Должностные обязанности:

Осуществление валютногоконтроля юридических лиц, оформление паспортов сделок.

Клиенты: ВМЗ "Красный октябрь", другиеболее мелкие клиенты.

Также имею опыт по работе с документарными операциями: аккредитивы, банковскиегарантии. Ведение отчетности.

09.2004—09.2008 Контролер-кассир отдела кассовых операций

Должностные обязанности:

Работа по учету денежных и материальных ценностей,подготовке документов для проведения экспертизы денежных знаков Центробанке,осуществление подкрепления денежными и материальными ценностями филиалов,

работа с инкассацией.

Ведение отчетности.

04.2003—09.2004 Курьер

Должностные обязанности:

Работа с входящей и исходящей корреспонденцией, отчетность,доставка документов в ГУ ЦБ

Профессиональные навыки:

Владею компьютером на уровне опытногопользователя.

Большой опыт в подготовке презентаций.

Участе в организации Perfomance Dialog руководства банка с руководителями

отделений области.

Участие в различных коллегиальных органах, большой опыт взаимодействия со всеми

отделами.

Работа с Центральным банком РФ по направлению техническая укрепленность филиалов.

Оценка эффективности деятельности руководства отделений по области в программе

SAP HR.

Опыт взаимодействия со всеми отделами (безопасность, кадры, административный,

розничный и корпоративный бизнес, финансовый мониторинг, IT, экономический

отдел..

Работа с различными документами, почтой и т.д.

О себе:

Рассматриваю любые интересные варианты деятельности, отличной от банковской.

Имею возможность организовать дома удаленное рабочее место с обеспечением качественного интернета, тишины и отличного ПК.

Исполнительна,работоспособна, быстрая обучаемость, коммуникабельна, владение разговорным английским и немецким языками, без вредных привычек, имею водительские права.

Хобби: чтение, спорт, путешествия.