Chekalina_Irina

Добрый день! С 2003г. по 2015г. работала в Сбербанке.
07.2011—05.2015 Старший инспектор отдела управления филиальной сетью
Должностные обязанности:
Переформатированиефилиальной сети: курирование процесса начиная отподбора помещений, работа с проектной организацией, организация
строительно-монтажных работ. Геомаркетинг. Оценка клиентопотока.
Оптимизация филиальной сети: организация процессов открытия, закрытия офисов, а
также изменение специализации. Ведение отчетности.
Результат: более 100 переформатированных офисов, более 70закрытых низкорентабельных офисов в малой сельской сети.
09.2010—07.2011 Инспектор отдела качества клиентского обслуживания
Должностные обязанности:
Осуществляла контроль качества клиентскогообслуживания физических лиц в филиалах города. Проведение открытых и скрытых
проверок, работа с персоналом и руководством филиалов. Проведение анализа
качества и организация мероприятий по повышению индекса клиентского
обслуживания. Ведение отчетности
09.2008—09.2010
Должностные обязанности:
Осуществление валютногоконтроля юридических лиц, оформление паспортов сделок.
Клиенты: ВМЗ "Красный октябрь", другиеболее мелкие клиенты.
Также имею опыт по работе с документарными операциями: аккредитивы, банковскиегарантии. Ведение отчетности.
09.2004—09.2008 Контролер-кассир отдела кассовых операций
Должностные обязанности:
Работа по учету денежных и материальных ценностей,подготовке документов для проведения экспертизы денежных знаков Центробанке,осуществление подкрепления денежными и материальными ценностями филиалов,
работа с инкассацией.
Ведение отчетности.
04.2003—09.2004 Курьер
Должностные обязанности:
Работа с входящей и исходящей корреспонденцией, отчетность,доставка документов в ГУ ЦБ
Профессиональные навыки:
Владею компьютером на уровне опытногопользователя.
Большой опыт в подготовке презентаций.
Участе в организации Perfomance Dialog руководства банка с руководителями
отделений области.
Участие в различных коллегиальных органах, большой опыт взаимодействия со всеми
отделами.
Работа с Центральным банком РФ по направлению техническая укрепленность филиалов.
Оценка эффективности деятельности руководства отделений по области в программе
SAP HR.
Опыт взаимодействия со всеми отделами (безопасность, кадры, административный,
розничный и корпоративный бизнес, финансовый мониторинг, IT, экономический
отдел..
Работа с различными документами, почтой и т.д.
О себе:
Рассматриваю любые интересные варианты деятельности, отличной от банковской.
Имею возможность организовать дома удаленное рабочее место с обеспечением качественного интернета, тишины и отличного ПК.
Исполнительна,работоспособна, быстрая обучаемость, коммуникабельна, владение разговорным английским и немецким языками, без вредных привычек, имею водительские права.
Хобби: чтение, спорт, путешествия.