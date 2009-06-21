Chekist_13

Герман Chekist_13

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Образование

2005-2009гг. Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий механики и оптики. (студент четвертого курса)

специальность: защита информации.

2004-2005гг. ГОУ школа № 9-французская школа.

1995-2004гг Физико-математический лицей №30.

Дополнительная информация

Технические навыки: основы С-С++, Java, HTML, CSS, PHP, PL/SQL, уверенное владение SQL, проектирование БД с использованием СУБД MySQL, Oracle 10g

Знание иностранных языков (Английский язык – свободно, Французский язык – свободно).