Chekist_13

Образование
2005-2009гг. Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий механики и оптики. (студент четвертого курса)
специальность: защита информации.
2004-2005гг. ГОУ школа № 9-французская школа.
1995-2004гг Физико-математический лицей №30.
Дополнительная информация
Технические навыки: основы С-С++, Java, HTML, CSS, PHP, PL/SQL, уверенное владение SQL, проектирование БД с использованием СУБД MySQL, Oracle 10g
Знание иностранных языков (Английский язык – свободно, Французский язык – свободно).
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