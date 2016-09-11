Chemeris48

$50
Нужно доделать календарь, вывести данные в виде месяца. И добавить уведомления, при появлении задачи. Все! Прошлый разработчик недоделал
Мобильные приложения2 заявки
Закрыт
8 лет назад
Нужно доделать календарь, вывести данные в виде месяца. И добавить уведомления, при появлении задачи. Все! Прошлый разработчик недоделал
Мне нужно полностью с 0 разработать приложение для Ios. Суть приложения: Планер дня (по сути то же что обычный блокнот только со встроенным календарем). Создать push уведомления, напоминания, и очень простой и максимально понятный интерфейс, ...