ChemodanClan

Возраст: 19 лет;

Семейное положение: холост

Контактная информация

Адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская

Телефон: +7-924-100-65-98

E-mail: [email protected]

Цель:

Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и

перспективой карьерного роста в сфере экономики,

финансов, банковской сфере или логистики.

Образование:

2008-2013 год: "Хабаровский Технический Колледж"

Средний балл зачетной книжки: 4,0.

2009 гг. «Аэронавигация Дальнего Востока».

Стажер (производственная практика):

- использовал анализ уровней и закономерностей развития

экономических систем и отдельных процессов, их

объективная оценка, планирование и прогнозирование

развитие отраслей и предприятий с применением

математических методов, информационных технологий;

- провел комплексный анализ хозяйственной деятельности

предприятия современными средствами анализа и прогно-

зирования финансово-экономических ситуаций.

Дополнительные навыки и интересы

Английский язык – средний уровень (перевожу технические

тесты и свободно говорю);

Опытный пользователь ПК. Работаю в программах: КОМПАС;

AutoCad; ANSYS и др.

Личные качества:

Ответственный, легко обучаемый, имею организаторские способности. Веду здоровый образ жизни.