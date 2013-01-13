ChemodanClan

Возраст: 19 лет;
Семейное положение: холост
Контактная информация
Адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская
Телефон: +7-924-100-65-98
E-mail: [email protected]
Цель:
Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и
перспективой карьерного роста в сфере экономики,
финансов, банковской сфере или логистики.
Образование:
2008-2013 год: "Хабаровский Технический Колледж"
Средний балл зачетной книжки: 4,0.
2009 гг. «Аэронавигация Дальнего Востока».
Стажер (производственная практика):
- использовал анализ уровней и закономерностей развития
экономических систем и отдельных процессов, их
объективная оценка, планирование и прогнозирование
развитие отраслей и предприятий с применением
математических методов, информационных технологий;
- провел комплексный анализ хозяйственной деятельности
предприятия современными средствами анализа и прогно-
зирования финансово-экономических ситуаций.
Дополнительные навыки и интересы
Английский язык – средний уровень (перевожу технические
тесты и свободно говорю);
Опытный пользователь ПК. Работаю в программах: КОМПАС;
AutoCad; ANSYS и др.
Личные качества:
Ответственный, легко обучаемый, имею организаторские способности. Веду здоровый образ жизни.