Меня зовут Мария, я начинающий дизайнер.
Имею большой опыт работы в графических редакторах (adobe Photoshop и adobe Illustrator). Окончила художественную школу с отличием. Готова применять знания на практике. В моём портфолио есть примеры работ, которые я уже выполнила. Все заказчики остались довольны и с некоторыми я работаю по сей день.
Меня интересует профессиональный рост, поэтому я готова взяться за любой проект, любой сложности. Я справлюсь.
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Портфолио
- Отрисовка персонажа в векторе124 просмотра
- Иллюстрация для шуточной открытки123 просмотра
- Иллюстрация для конкурса красоты131 просмотр
- Иллюстрация для детского сада117 просмотров
- Редизайн логотипа крафтовой пивоварни (по эскизу)90 просмотров
- Логотип по готовому эскизу116 просмотров
- Логотип90 просмотров
- Логотип75 просмотров
- Логотип78 просмотров
- Логотип80 просмотров
- Этикетка для крафтового пива103 просмотра
- Этикетка для крафтового пива87 просмотров