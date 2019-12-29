Меня зовут Мария, я начинающий дизайнер.

Имею большой опыт работы в графических редакторах (adobe Photoshop и adobe Illustrator). Окончила художественную школу с отличием. Готова применять знания на практике. В моём портфолио есть примеры работ, которые я уже выполнила. Все заказчики остались довольны и с некоторыми я работаю по сей день.

Меня интересует профессиональный рост, поэтому я готова взяться за любой проект, любой сложности. Я справлюсь.