Закадровая озвучка

Я занимаюсь любительской озвучкой около 5 лет, но уже успела озвучить 8 сериалов (6 - поверх оригинальной озвучки (один в процессе), 2 - полноценный дубляж (в процессе)), 2 полнометражных фильма (1 - полноценный дубляж, 1 - поверх оригинальной озвучки) и множество разных клипов, содержащих рекламу полноценных проектов сериалов и полнометражных фильмов, соблюдая интонацию и повторяя эмоции, которые содержатся в оригинале. Возьмусь за работу средней сложности. На выполнение работы, которая требует часовую мне нужно не более 3 дней (в лучшем случае 1 день). Примеры нескольких последних работ можете посмотреть здесь (все мои роли подписаны в названии): https://drive.google.com/drive/folders/1HW_F5WkrJEePhp85-F4K6ER-pp8kf54e?usp=sharing .