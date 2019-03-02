Бухгалтер (удаленная работа)

Я дипломированный бухгалтер с более чем 13-тилетним стажем бухгалтерской работы.

У меня есть опыт становления бухгалтерского, налогового учета "с нуля", опыт восстановления бухгалтерского и налогового учёта.

Работаю по ЗАО, ЮЗАО, СЗАО, Одинцовскому району.

Опыт работы:

Январь 2011 — Май 2018

Переводческая компания, Главный бухгалтер

- постановка и полное ведение бухгалтерского и налогового учета "с нуля" компании на УСН (15%), компании на ОСНО (переводческие услуги для населения и бизнеса);

- оказание методической поддержки работникам компании по вопросам бухгалтерского учета и отчетности;

- разработка и внедрение учетной политики компании;

- расчеты с контрагентами, реализация и расчеты с поставщиками, сверка задолженности;

- расчеты по эквайрингу, ведение банка - рублевые и валютные счета, работа с валютным контролем, продажа и покупка валюты;

- начисление и выплата заработной платы (штат около 50 человек), начисление налогов и взносов, декретные выплаты и соц.пособия, расчеты с бюджетом;

- оформление банковских гарантий для конкурсов и аукционов, помощь тендерному отделу в подготовке заявок на конкурсы и аукционы;

- учет займов, составление договоров займа, расчет процентов за пользование заемными средствами;

- открытие расчетных счетов в банках;

- открытие и ведение зарплатных проектов;

- кадровый документооборот (на протяжении 4-х лет до прихода кадрового работника);

- подготовка и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, отчетности во внебюджетные фонды по электронным каналам связи (Такском, Контур-Экстерн).

Июнь 2008 — настоящее время

Услуги для бизнеса, Главный бухгалтер

Полное ведение бухгалтерского и налогового учета группы компаний (5 организаций) с различными системами налогообложения (общий, УСНО 6%, УСНО 15%).

Организация документооборота (договоры с покупателями и поставщиками, первичная документация).

Расчет и выплата заработной платы сотрудникам организации.

Контроль за движением денежных средств, планирование движения денежных средств, составление отчетов для руководящего состава.

Учет кредитов и займов, подборка и оформление документов для получения кредитных средств. Опыт взаимодействия с банками.

Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР по электронным системам связи.

Отражение основных средств (нежилые помещения), начисление амортизации,расчет налога на имущество.

Образование:

Год окончания: 2008

Московская финансово-промышленная академия

Финансы и кредит

Год окончания: 2012

ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"

Бухгалтерский учет и аудит