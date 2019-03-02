Я дипломированный бухгалтер с более чем 13-тилетним стажем бухгалтерской работы.
У меня есть опыт становления бухгалтерского, налогового учета "с нуля", опыт восстановления бухгалтерского и налогового учёта.
Работаю по ЗАО, ЮЗАО, СЗАО, Одинцовскому району.
Опыт работы:
Январь 2011 — Май 2018
Переводческая компания, Главный бухгалтер
- постановка и полное ведение бухгалтерского и налогового учета "с нуля" компании на УСН (15%), компании на ОСНО (переводческие услуги для населения и бизнеса);
- оказание методической поддержки работникам компании по вопросам бухгалтерского учета и отчетности;
- разработка и внедрение учетной политики компании;
- расчеты с контрагентами, реализация и расчеты с поставщиками, сверка задолженности;
- расчеты по эквайрингу, ведение банка - рублевые и валютные счета, работа с валютным контролем, продажа и покупка валюты;
- начисление и выплата заработной платы (штат около 50 человек), начисление налогов и взносов, декретные выплаты и соц.пособия, расчеты с бюджетом;
- оформление банковских гарантий для конкурсов и аукционов, помощь тендерному отделу в подготовке заявок на конкурсы и аукционы;
- учет займов, составление договоров займа, расчет процентов за пользование заемными средствами;
- открытие расчетных счетов в банках;
- открытие и ведение зарплатных проектов;
- кадровый документооборот (на протяжении 4-х лет до прихода кадрового работника);
- подготовка и сдача бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, отчетности во внебюджетные фонды по электронным каналам связи (Такском, Контур-Экстерн).
Июнь 2008 — настоящее время
Услуги для бизнеса, Главный бухгалтер
Полное ведение бухгалтерского и налогового учета группы компаний (5 организаций) с различными системами налогообложения (общий, УСНО 6%, УСНО 15%).
Организация документооборота (договоры с покупателями и поставщиками, первичная документация).
Расчет и выплата заработной платы сотрудникам организации.
Контроль за движением денежных средств, планирование движения денежных средств, составление отчетов для руководящего состава.
Учет кредитов и займов, подборка и оформление документов для получения кредитных средств. Опыт взаимодействия с банками.
Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности в ИФНС, ФСС, ПФР по электронным системам связи.
Отражение основных средств (нежилые помещения), начисление амортизации,расчет налога на имущество.
Образование:
Год окончания: 2008
Московская финансово-промышленная академия
Финансы и кредит
Год окончания: 2012
ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова"
Бухгалтерский учет и аудит