Настройка таргетированной рекламы в Instagram/Facebook

Добрый день! Меня зовут Руслан, занимаюсь настройкой таргетированной рекламы в Инстаграм и Фейсбук.Что входит в мою работу?1.Проведение аудита профиля или сайта на готовность к рекламной компании2.Разработка стратегии рекламной компании3. Анализ конкурентов4. Настройка бизнес-кабинета в Фейсбук.5.Создание и установка пикселя Фейсбук6.Подбор и анализ целевой аудитории7.Создание креативов для рекламной компании8. Проведение тестов, оптимизация и масштабирование лучших результатов9.Предоставление отчёта о проделанной работеСтоимость моей работы 5000р.и отзыв + бюджет,который вы готовы вложить в вашу рекламу Более подробная информация по запросу в лс Буду рад сотрудничеству!