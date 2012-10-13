Переводчик французского языка

ОБРАЗОВАНИЕ

2012 – 2015 Аспирантура по Социолингвистике и методике преподавания иностранных языков, Университет Франсуа Рабле, г. Тур, Франция

2010 – 2011 Степень магистра по Международным и европейским исследованиям / Специализация: Международные отношения, Институт европейских исследований – Университет Париж VIII

2008 – 2009 Степень бакалавра по Управлению международными культурными проектами, Институт европейских исследований – Университет Париж VIII

2007 – 2008 Степень специалиста по Организации культурных мероприятий, Университет Париж XII

2002 – 2003 Государственный диплом Гида-Переводчика, Ассоциация Гидов-Переводчиков «Интервекс», Санкт-Петербург

2000 – 2005 Диплом с отличием по специальности Филолог. Преподаватель: албанский язык, новогреческий язык, французский язык, Санкт-Петербургский Государственный университет

ОПЫТ РАБОТЫ

2003 – 2012

Переводчик

Сфера культуры и искусств:

- Мастер-Класс Владимира Ананьева, режиссера «Театрума на Серпуховке» п/р Терезы Дуровой. Франко-русский театральный проект «Тень», по одноименной пьесе Евгения Шварца, Театр «Анфюмре», Лё Ман, Франция

- Стажировки русских педагогов по театральному мастерству. Лаборатория театральных исследований – ГИТИС, Страсбург, Франция

- « Дни культуры Македонии », Санкт-Петербург, Росиия

- Международный театральный фестиваль « Baltic House Festival », Санкт-Петербург, Россия

- Международный междисциплинарный фестиваль «Кавказ»: концерты, литературные чтения, выставки, кино, художественные мастерские. Пассаж Продюксьон, Театр 13, Париж, Франция

- Международный междисциплинарный фестиваль «Парижская весна», Дом Европы и Востока, Париж

Технический перевод:

- Проект Европейского союза «Тасис» « Реформа регионального, административно-территориального устройства Ленинградской области», Санкт-Петербург, Россия

- Образовательный центр табачной фабрики JTI, Санкт-Петербург, Россия

Медицинский перевод:

- Европ Ассистанс, Париж, Франция

Преподаватель французского и русского языков

- Demos Formations, образовательный центр, Париж, Франция

- Школа иностранных языков Игоря Шехтера, Санкт-Петербург, Россия

- Частные уроки, Санкт-Петербург, Россия

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫЗ ЯЗЫКОВ

Русский, Французский (свободно); Английский, Албанский, Новогреческий (разговорный); Итальянский (нач. уровень)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Высокая точность устного и письменного переводов французский – русский – французский

Умение вести деловую переписку

Грамотная устная и письменная речь

Уверенный пользователь MS Office (MS Word, Excel, Power Point), Internet