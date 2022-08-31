ChernakovaM

Техспец - Tilda, GetCourse
- Я технический специалист онлайн-школ:
- создаю сайты на Tilda
- настраиваю Онлайн-школы на GetCourse с "нуля"
- беру разовые задачи.
- Имею высшее техническое образование.
- 14 лет опыта работы в строительной сфере (жилищное строительство) в службах Генерального Подрядчика и Технического Заказчика.
- Успешно окончила курсы Администратора Онлайн-Школ от Станислава Гетьмана.
- Регулярно повышаю свои знания.
- Принимаю участие в онлайн тренингах, марафонах, курсах.
- Всегда ответственно подхожу к решению всех задач соблюдая дедлайны.
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