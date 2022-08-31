ChernakovaM

Марина ChernakovaM

 
42 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Техспец - Tilda, GetCourse
  • Я технический специалист онлайн-школ:

    • создаю сайты на Tilda
    • настраиваю Онлайн-школы на GetCourse с "нуля"
    • беру разовые задачи.
  • Имею высшее техническое образование.
  • 14 лет опыта работы в строительной сфере (жилищное строительство) в службах Генерального Подрядчика и Технического Заказчика.
  • Успешно окончила курсы Администратора Онлайн-Школ от Станислава Гетьмана.
  • Регулярно повышаю свои знания.
  • Принимаю участие в онлайн тренингах, марафонах, курсах.
  • Всегда ответственно подхожу к решению всех задач соблюдая дедлайны.