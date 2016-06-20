Chernika163

Журналист, мастер макияжа и, говорят, красавица...

Всем привет!

Я люблю писать, это моя страсть и хобби, дело, которое я постоянно бросаю и возвращаюсь вновь...

Пишу обо всём , но темы красоты и ухода получаются на удивление хорошо =)

Имею большой опыт описания beauty-обзоров, отзывов, описаний косметических товаров.

Пишу роман в инстаграме )

Мечтаю о личном блоге, идей и задумок миллион... )

А пока коротаю вечера, выполняя ваши заказы.

Гарантирую качество и своевременность, от Вас жду достойных предложений и справедливой оплаты.

До встречи, Юля