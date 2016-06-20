Chernika163

Журналист, мастер макияжа и, говорят, красавица...
Всем привет!
Я люблю писать, это моя страсть и хобби, дело, которое я постоянно бросаю и возвращаюсь вновь...
Пишу обо всём , но темы красоты и ухода получаются на удивление хорошо =)
Имею большой опыт описания beauty-обзоров, отзывов, описаний косметических товаров.
Пишу роман в инстаграме )
Мечтаю о личном блоге, идей и задумок миллион... )
А пока коротаю вечера, выполняя ваши заказы.
Гарантирую качество и своевременность, от Вас жду достойных предложений и справедливой оплаты.
До встречи, Юля
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