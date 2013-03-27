Необходимо написать сайт на одном из фреймворков (Laravel/Yii 2/Symfony2), на котором, помимо статических страниц и категорий, будет фотогалерея и два специфических парсеров информации с других сайтов, модуль несложной работы по API. Респонсив ...
- $650Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $600
Задача - на замену старому сайта, создать новый сайт на Framework Laravel / Yii 2 / Symfony2. Нужна простая самописная ЦМС сайта со статическими страницами и категориями, поддерживающая 4+ языка материалов, респонсив ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Комплексная задача для сайта, состоящая из нескольких: 1 - парсер валют. Скрипт должен стягивать валюты с сайта банка каждое утро, писать в файл, выводить на наш сайт свежие курсы. Как модуль DLE. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Есть сайт на движке Data Life Engine 9,7. По нему необходимо сделать доработки: 1) в форме заявки (переделанная feedback с ответом на email) сделать некоторые небольшие изменения (просчет в другой валюте ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$180
10 баллов
11 лет назад
AJAXDLE
Все ок
Ответный отзыв
Замечательно сработали, работа выполнена раньше срока, претензий нет. Сотрудничеством с Иваном доволен, буду обращаться по доработкам в будущем.
$200
10 баллов
11 лет назад
DLE
Рекомендую
Ответный отзыв
Отлично сработали. У Павла правильный подход к разработке web-приложений, он внимателен к мелочам, сам предлагает варианты оптимизации, на выходе получается достойный продукт. При выполнении нашей задачи были нарушены оговоренные сроки, но тут вина обеих сторон, доработки появлялись по ходу дела. Сотрудничеством доволен, буду обращаться ещё.