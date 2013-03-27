Отлично сработали. У Павла правильный подход к разработке web-приложений, он внимателен к мелочам, сам предлагает варианты оптимизации, на выходе получается достойный продукт. При выполнении нашей задачи были нарушены оговоренные сроки, но тут вина обеих сторон, доработки появлялись по ходу дела. Сотрудничеством доволен, буду обращаться ещё.