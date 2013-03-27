Chernobyl

Игорь Chernobyl

 
60 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Сайт на Framework с Responsive дизайном

    $650

    Необходимо написать сайт на одном из фреймворков (Laravel/Yii 2/Symfony2), на котором, помимо статических страниц и категорий, будет фотогалерея и два специфических парсеров информации с других сайтов, модуль несложной работы по API. Респонсив ...

    LaravelYii
    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт на Framework

    $600

    Задача - на замену старому сайта, создать новый сайт на Framework Laravel / Yii 2 / Symfony2. Нужна простая самописная ЦМС сайта со статическими страницами и категориями, поддерживающая 4+ языка материалов, респонсив ...

    LaravelYii
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер валют + скрипт рассылки почты по часам. DLE

    $200

    Комплексная задача для сайта, состоящая из нескольких: 1 - парсер валют. Скрипт должен стягивать валюты с сайта банка каждое утро, писать в файл, выводить на наш сайт свежие курсы. Как модуль DLE. ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка сайта DLE + ява-калькулятор + парсер

    $250

    Есть сайт на движке Data Life Engine 9,7. По нему необходимо сделать доработки: 1) в форме заявки (переделанная feedback с ответом на email) сделать некоторые небольшие изменения (просчет в другой валюте ...

    AJAXDLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

VolkOFF_new
Иван 
34 года
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$180
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта DLE + ява-калькулятор + парсер
AJAXDLE
Все ок
Замечательно сработали, работа выполнена раньше срока, претензий нет. Сотрудничеством с Иваном доволен, буду обращаться по доработкам в будущем.
Ответный отзыв
pepeh
Пелех 
33 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Парсер валют + скрипт рассылки почты по часам. DLE
DLE
Рекомендую
Отлично сработали. У Павла правильный подход к разработке web-приложений, он внимателен к мелочам, сам предлагает варианты оптимизации, на выходе получается достойный продукт. При выполнении нашей задачи были нарушены оговоренные сроки, но тут вина обеих сторон, доработки появлялись по ходу дела. Сотрудничеством доволен, буду обращаться ещё.
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