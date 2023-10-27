Информация для маркетплейсов
Здравствуйте.
Меня зовут Анна. Я начинающий специалист по инфографике.
Я с радостью оформлю карточку Вашего товара для маркетплейсов Wildberries или Ozon!
🌱подготовлю карточки за 1-2 дня
🌱учту все ваши пожелания
🌱подчеркну достоинства вашего товара
ПРАЙС
•Стоимость одного фото с инфографикой — 300₽. В эту стоимость входит: разработка дизайна и один круг правок.
•Последующие карточки для этого артикула – 200₽.
Буду благодарна за выбор моей кандидатуры, для меня это важно в наработке опыта!
Ссылка на некоторые работы
https://drive.google.com/drive/folders/1991EF1bbETyfTtg8HL51QNXfdIQLwA6d
Буду рада сотрудничеству 🌿
Я против войны в Украине!
Портфолио
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