Информация для маркетплейсов

Здравствуйте.

Меня зовут Анна. Я начинающий специалист по инфографике.

Я с радостью оформлю карточку Вашего товара для маркетплейсов Wildberries или Ozon!

🌱подготовлю карточки за 1-2 дня

🌱учту все ваши пожелания

🌱подчеркну достоинства вашего товара

ПРАЙС

•Стоимость одного фото с инфографикой — 300₽. В эту стоимость входит: разработка дизайна и один круг правок.

•Последующие карточки для этого артикула – 200₽.

Буду благодарна за выбор моей кандидатуры, для меня это важно в наработке опыта!

Ссылка на некоторые работы

https://drive.google.com/drive/folders/1991EF1bbETyfTtg8HL51QNXfdIQLwA6d

Буду рада сотрудничеству 🌿