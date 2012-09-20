Cherr

Анна Жевлакова Cherr

 
33 годаРоссия/Ижевск
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайн интерьера, 3D визуализация, авторский надзор

Разработка индивидуального дизайн-проекта интерьера, авторский надзор, выбор отделочных материалов, подборка сантехники, светильников, кухонного гарнитура, дверей, декорирование.

Качественная 3D визуализация, работаю в 3d max.

3ds Max
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