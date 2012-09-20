Дизайн интерьера, 3D визуализация, авторский надзор
Разработка индивидуального дизайн-проекта интерьера, авторский надзор, выбор отделочных материалов, подборка сантехники, светильников, кухонного гарнитура, дверей, декорирование.
Качественная 3D визуализация, работаю в 3d max.
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Портфолио
- Без названия104 просмотра
- Без названия122 просмотра
- Без названия106 просмотров
- Детская комната107 просмотров
- Спальня120 просмотров
- Детская100 просмотров
- Туалет134 просмотра
- Ванна другой ракурс124 просмотра
- Ванная119 просмотров
- Кухня120 просмотров
- Кухня113 просмотров
- Гостиная104 просмотра