Веб-Дизайн
Графический, UX/UI, веб-дизайнер. Опыт работы в пакете Adobe, Sketch и Фигма.
-Разработка дизайна лендингов, сайтов и мобильных приложений. -Прототипирование.
-Дизайн баннеров, постов, сторис, рекламных креативов
-Оформление маркетплейсов
Почему нужно выбрать меня?
-Стаж около 2-х лет
- Правки бесплатно
- На связи 16/7
- Визуализация любой идеи с 0, даже если не знаешь, чего хочешь
-Стильный, трендовый дизайн, западающий в сердце твоей целевой аудитории
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