Веб-Дизайн

Графический, UX/UI, веб-дизайнер. Опыт работы в пакете Adobe, Sketch и Фигма.

-Разработка дизайна лендингов, сайтов и мобильных приложений. -Прототипирование.

-Дизайн баннеров, постов, сторис, рекламных креативов

-Оформление маркетплейсов

Почему нужно выбрать меня?

-Стаж около 2-х лет

- Правки бесплатно

- На связи 16/7

- Визуализация любой идеи с 0, даже если не знаешь, чего хочешь

-Стильный, трендовый дизайн, западающий в сердце твоей целевой аудитории