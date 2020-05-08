Cherry_Terry

Модельер-таргетолог

Всем привет! Меня зовут Дарья. Я занимаюсь разработкой лекал одежды для производств, брендов и дизайнеров. По совместительству начинающий таргетолог Facebook и Instagram.

Умело использую творчество в работе, слежу за модными тенденциями, отлично умею рисовать и шить одежду. Постоянно учусь, смотрю лекции, вебинары, читаю статьи. Имею приятный внешний вид, веду грамотную речь, честная, целеустремленная, коммуникабельная. Выполняю работу качественно и в срок.

Опыт работы конструктором – 4 года. Ассортимент: женская, мужская и детская легкая одежда, верхняя одежда, домашняя и спортивная одежда. Конструирую по фото/эскизу/образцу в электронном виде, создаю технический паспорт изделия со спецификациями деталей, провожу примерку, вношу корректировки по необходимости, градирую по размерам и ростам.

Портфолио: drive.google.com/open?id=...

В мои обязанности, как таргетолога, будут входить следующие услуги:

- Помощь при первичной настройке Рекламного кабинета Facebook (если до этого не запускался таргет)

- Анализ вашей ЦА

- Подготовка рекламных макетов (фото, видео, текст)

- Проработка рекламных макетов и аудиторий

- Настройка Facebook Pixel и простановка UTM-меток (при наличии сайта)

- Создание и оптимизация рекламных кампаний для снижения затрат на рекламу

- Полная аналитика и регулярная отчетность по проделанной работе

Также настраиваю продвижение страницы Instagram с кнопки.

Готова настроить рекламу по вашему запросу, максимально погрузившись в ваш проект!