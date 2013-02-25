Cherrystoner

Залия Cherrystoner

 
33 годаРоссия/Ачинск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Ф.И.О.: Сафина Залия Винеровна

Контактный телефон: 8-923-185-74-37

E-mail: [email protected]

Образование: сентябрь 2007 – июнь 2012, Новосибирский университет экономики и управления, специальность: Международные отношения.

Желаемое направление переводов: Публицистические тексты, новости, обзоры, статьи, интервью, политическая тематика, туризм, бизнес-тематика.

Направление перевода: английский-русский.

Уровень владения языками: английский – advanced

Французский – B1

Адрес проживания: г. Ачинск, Красноярский край

Стоимость за 1800 зсп – 120 рублей

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