Ф.И.О.: Сафина Залия Винеровна
Контактный телефон: 8-923-185-74-37
E-mail: [email protected]
Образование: сентябрь 2007 – июнь 2012, Новосибирский университет экономики и управления, специальность: Международные отношения.
Желаемое направление переводов: Публицистические тексты, новости, обзоры, статьи, интервью, политическая тематика, туризм, бизнес-тематика.
Направление перевода: английский-русский.
Уровень владения языками: английский – advanced
Французский – B1
Адрес проживания: г. Ачинск, Красноярский край
Стоимость за 1800 зсп – 120 рублей
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