Cherrysweet

Специалист по контекстной рекламе

Контекстная реклама в Яндекс. Директ

Что я предлагаю:

Конкурентный анализ Вашей бизнес- ниши

Рекомендации по УТП

Аудит посадочной страницы

Рекомендации по посадочной странице

Настройка рекламных кампаний "ПОД КЛЮЧ"

Ведение (оптимизация) созданных рекламных кампаний

АУДИТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ - БЕСПЛАТНО!

Созданные мной Объявления имеют:

- Визитку,

- Быстрые ссылки (описания к быстрым ссылкам при необходимости),

- Уточнения,

- UTM-метки

- Отображаемую ссылку

Мои Объявления для показа в РСЯ имеют также:

2 вида изображений- стандартное и широкоформатное

Обязательно создаю мобильную версию объявлений и настраиваю ретаргетинг.