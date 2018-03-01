Cherrysweet

Специалист по контекстной рекламе
Контекстная реклама в Яндекс. Директ
Что я предлагаю:
Конкурентный анализ Вашей бизнес- ниши
Рекомендации по УТП
Аудит посадочной страницы
Рекомендации по посадочной странице
Настройка рекламных кампаний "ПОД КЛЮЧ"
Ведение (оптимизация) созданных рекламных кампаний
АУДИТ ИМЕЮЩИХСЯ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ - БЕСПЛАТНО!
Созданные мной Объявления имеют:
- Визитку,
- Быстрые ссылки (описания к быстрым ссылкам при необходимости),
- Уточнения,
- UTM-метки
- Отображаемую ссылку
Мои Объявления для показа в РСЯ имеют также:
2 вида изображений- стандартное и широкоформатное
Обязательно создаю мобильную версию объявлений и настраиваю ретаргетинг.
Действие аккаунта приостановлено!