Профессиональный журналист напишет статью или заметку на любую тему

Инна Гончаренко

Возраст: 25 лет.

Образование высшее: Днепропетровский национальный университет, факультет систем и способов массовой комуникации, специальность "журналистика".

Есть опыт работы в сферах:

-журналистика (написание статей на социальные, политические и культурные темы, репортажи с места событий и т.д.);

-есть опыт администрирования сайта;

-опыт организации работы (в качестве замредактора) еженедельного восьмиполосного печатного издания с небольшим штатом (пять человек);

-опыт ведущей и редактора радиопередачи (интервью).

Интересы: политика, социология, национальные обычаи, культура и многое другое.

О себе: ответственная, творческая, общительная личность.