Профессиональный журналист напишет статью или заметку на любую тему
Инна Гончаренко
Возраст: 25 лет.
Образование высшее: Днепропетровский национальный университет, факультет систем и способов массовой комуникации, специальность "журналистика".
Есть опыт работы в сферах:
-журналистика (написание статей на социальные, политические и культурные темы, репортажи с места событий и т.д.);
-есть опыт администрирования сайта;
-опыт организации работы (в качестве замредактора) еженедельного восьмиполосного печатного издания с небольшим штатом (пять человек);
-опыт ведущей и редактора радиопередачи (интервью).
Интересы: политика, социология, национальные обычаи, культура и многое другое.
О себе: ответственная, творческая, общительная личность.