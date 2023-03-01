Chetveryakova

Наталья Chetveryakova

 
22 годаРоссия/Ростов-на-Дону
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад

Меня зовут Наталья 
Я являюсь дизайнером карточек товаров для Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет.

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