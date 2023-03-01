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Наталья
Chetveryakova
Chetveryakova
22 года
Россия
/
Ростов-на-Дону
10 месяцев на
фриланс
-бирже
Была
10 месяцев назад
Меня зовут Наталья
Я являюсь дизайнером карточек товаров для Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет.
Я против войны в Украине!
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Инфографика для маркетплейсов
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Инфографика для маркетплейсов
нет просмотров
Инфографика для маркетплейсов
нет просмотров
Инфографика для маркетплейсов
нет просмотров
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