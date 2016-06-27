Качественная обработка ваших фотографий. Поэтапное редактирование, ретушь и цветокоррекция в профессиональных программах.

Опыт обработки фотографий - 5 лет. Фотограф. Режиссёр, оператор и монтажёр короткометражного кино.

Работа на профессиональном оборудовании: MacBook Pro - Mac Os X

НАВЫКИ РАБОТЫ в ПО и оборудование:

ФОТОГРАФИЯ - AdobePhotoshop, Pixelmator, Enlight, Vsco, Snapseed > Mac, iPadPro

- AdobePhotoshop, Pixelmator, Enlight, Vsco, Snapseed > Mac, iPadPro ВИДЕО - FinalCut Pro, Motion 5 > Canon 650D, Сanon 24-105 USM.

- FinalCut Pro, Motion 5 > Canon 650D, Сanon 24-105 USM. ЗВУК/МУЗЫКА - Logic Pro X, Ableton > CASIO AP-400, LaunchPad S

УСЛУГИ:

ФОТОГРАФИЯ

цветокоррекция

ретушь

редактирование

обработка

ВИДЕО

монтаж, склейка

тайминг

эффекты

хромакей

СЪЁМКА

репортаж

портрет

фотосессия

арт

МУЗЫКА

чистка шумов

сочинение композиций