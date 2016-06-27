Chiaku

Александр Chiaku

 
26 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Качественная обработка ваших фотографий. Поэтапное редактирование, ретушь и цветокоррекция в профессиональных программах.

Опыт обработки фотографий  - 5 лет.  Фотограф. Режиссёр, оператор и монтажёр короткометражного кино.  

Работа на профессиональном оборудовании: MacBook Pro - Mac Os X

НАВЫКИ РАБОТЫ в ПО и оборудование:

  • ФОТОГРАФИЯ - AdobePhotoshop, Pixelmator, Enlight, Vsco, Snapseed > Mac, iPadPro
  • ВИДЕО - FinalCut Pro, Motion 5 > Canon 650D,  Сanon 24-105 USM.
  • ЗВУК/МУЗЫКА - Logic Pro X,  Ableton > CASIO AP-400, LaunchPad S

УСЛУГИ:

ФОТОГРАФИЯ 

  • цветокоррекция
  • ретушь
  • редактирование
  • обработка
ВИДЕО

  • монтаж, склейка
  • тайминг
  • эффекты
  • хромакей
СЪЁМКА

  • репортаж
  • портрет
  • фотосессия
  • арт
МУЗЫКА
  • чистка шумов
  • сочинение композиций
В качестве сценариста, режиссёра, оператора, монтажёра и цветокорректора учавствовал в создании к/м "Сорок" - https://rutube.ru/video/1a7d21897716b8c3839ec0db68383b9c/?ref=logo