Качественная обработка ваших фотографий. Поэтапное редактирование, ретушь и цветокоррекция в профессиональных программах.
Опыт обработки фотографий - 5 лет. Фотограф. Режиссёр, оператор и монтажёр короткометражного кино.
Работа на профессиональном оборудовании: MacBook Pro - Mac Os X
НАВЫКИ РАБОТЫ в ПО и оборудование:
- ФОТОГРАФИЯ - AdobePhotoshop, Pixelmator, Enlight, Vsco, Snapseed > Mac, iPadPro
- ВИДЕО - FinalCut Pro, Motion 5 > Canon 650D, Сanon 24-105 USM.
- ЗВУК/МУЗЫКА - Logic Pro X, Ableton > CASIO AP-400, LaunchPad S
УСЛУГИ:
ФОТОГРАФИЯ
- цветокоррекция
- ретушь
- редактирование
- обработка
- монтаж, склейка
- тайминг
- эффекты
- хромакей
- репортаж
- портрет
- фотосессия
- арт
- чистка шумов
- сочинение композиций
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