Дизайн (полиграфия, веб-сайты, Photoshop)
Имею опыт работы с Adobe Photoshop, разрабатываю дизайн веб-страниц (HTML, CSS + графика), дизайн афиш и билетов на концерты и мероприятия (и другая полиграфия), могу выполнять разные виды дизайнерской работы.
Небольшое портфолио: http://vk.com/metaldesigner
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $3
от 2 дней
#752
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#1228
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#2150
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 2 дней
#2328
Обработка фотографий
нет отзывов
от $7
от 2 дней
#3890
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $10
от 5 дней
#3991