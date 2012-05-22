Дизайн (полиграфия, веб-сайты, Photoshop)

Имею опыт работы с Adobe Photoshop, разрабатываю дизайн веб-страниц (HTML, CSS + графика), дизайн афиш и билетов на концерты и мероприятия (и другая полиграфия), могу выполнять разные виды дизайнерской работы.

Небольшое портфолио: http://vk.com/metaldesigner