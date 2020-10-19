Фрилансер с душой

Всем доброго времени суток !

Меня зовут Лена и я ...

Очень коммуникабельная , поэтому найти индивидуальный подход к любому человеку не представляет никакой трудности. Опыт работы в этой сфере услуг так же имеется . Работала пол года представителем модельной школы ( искала и предлагала услуги новым потребителям ) .

На данный момент увлекаюсь фотографией . Создаю и редактирую фото до тех пор ,пока клиент не будет полностью удовлетворён )

Всегда открыта к новым предложениям ! Быстро и легко схватываю новый материал , поэтому быстро и качественно это как раз про меня )

Буду рада новым знакомствам и новой работе.