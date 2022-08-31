ChillSeal

Сергей ChillSeal

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Графический дизайнер — работаю быстро, ответственно и стильно:)

Графический дизайнер с большим опытом работы в рекламно-производственной компании.

— Чистый, продающий дизайн любой полиграфической продукции и наружной рекламы

— Сочные, стильные баннеры, креативы и любая статичная графика для веб-ресурсов

— Профессиональная вёрстка каталогов, меню, флаеров

— Грамотная допечатная подготовка макета. Ваша продукция будет выглядеть ярко и красочно

— Работаю быстро, ответственно и стильно:)