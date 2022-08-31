Графический дизайнер — работаю быстро, ответственно и стильно:)
Графический дизайнер с большим опытом работы в рекламно-производственной компании.
— Чистый, продающий дизайн любой полиграфической продукции и наружной рекламы
— Сочные, стильные баннеры, креативы и любая статичная графика для веб-ресурсов
— Профессиональная вёрстка каталогов, меню, флаеров
— Грамотная допечатная подготовка макета. Ваша продукция будет выглядеть ярко и красочно
— Работаю быстро, ответственно и стильно:)
Я против войны в Украине!