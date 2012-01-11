О себе:
Возраст: 28 лет
Образование: высшее филологическое, диплом бакалавра +специалиста,
специальность - иностранные языки, англ. язык и литература, нем. язык и литература.
Опыт работы в сфере переводов - 7 лет.
Профессиональные навыки
• Опыт выполнения квалифицированных переводов определенных направлений
• Опыт написания статей рекламной тематики, PR материалов
• Редактирование, корректировка текстов различной тематики
• Опыт ведения деловой документации и делового общения
• Опыт поиска, анализа и обработки информации из сети Интернет
Владение языками
• Украинский – родной
• Русский – свободно
• Английский – свободно
• Немецкий – хорошо
Специализация (англ.):
• Экономика, финансы
• Электротехника
• Промышленное оборудование
• Телекоммуникации
• IT
• Здравоохранение
• Художественный перевод
• Компьютерные игры
Направления перевода:
• английский - русский
• русский - английский
• английский - украинский
• украинский - английский
• немецкий - русский
• немецкий - украинский
• русский - украинский
• украинский - русский
По требованию готов выполнить тестовое задание и предоставить образцы готовых работ