Переводчик, копирайтер, контент-менеджер

О себе:

Возраст: 28 лет

Образование: высшее филологическое, диплом бакалавра +специалиста,

специальность - иностранные языки, англ. язык и литература, нем. язык и литература.

Опыт работы в сфере переводов - 7 лет.

Профессиональные навыки

• Опыт выполнения квалифицированных переводов определенных направлений

• Опыт написания статей рекламной тематики, PR материалов

• Редактирование, корректировка текстов различной тематики

• Опыт ведения деловой документации и делового общения

• Опыт поиска, анализа и обработки информации из сети Интернет

Владение языками

• Украинский – родной

• Русский – свободно

• Английский – свободно

• Немецкий – хорошо

Специализация (англ.):

• Экономика, финансы

• Электротехника

• Промышленное оборудование

• Телекоммуникации

• IT

• Здравоохранение

• Художественный перевод

• Компьютерные игры

Направления перевода:

• английский - русский

• русский - английский

• английский - украинский

• украинский - английский

• немецкий - русский

• немецкий - украинский

• русский - украинский

• украинский - русский

По требованию готов выполнить тестовое задание и предоставить образцы готовых работ