KИТАЙСКИЙ ЯЗЫК - ПEPEВОДЫ
Всем привет! Предлагаю следующие Услуги:
* Переводы с китайского на русский язык.
Основная тематика - ВЭД, логистика, таможня, медицина, юридические переводы, финансы, бизнес, а так же
технические переводы.
*Набор китайских текстов.
* Поиск товаров и услуг через китайский Интернет.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Чаньчуньский университет (КНР), курсы китайского языка.
Цзилиньский университет (КНР), факультет китайского языка и литературы.
Буду рада сотрудничеству с Вами!
E-mail: [email protected]
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