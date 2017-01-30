KИТАЙСКИЙ ЯЗЫК - ПEPEВОДЫ

Всем привет! Предлагаю следующие Услуги:

* Переводы с китайского на русский язык.

Основная тематика - ВЭД, логистика, таможня, медицина, юридические переводы, финансы, бизнес, а так же

технические переводы.

*Набор китайских текстов.

* Поиск товаров и услуг через китайский Интернет.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Чаньчуньский университет (КНР), курсы китайского языка.

Цзилиньский университет (КНР), факультет китайского языка и литературы.

Буду рада сотрудничеству с Вами!

E-mail: [email protected]