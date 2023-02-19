Мы здесь для того, чтобы творить, и мы здесь для перемен.
Позвольте мне сначала представить вам нашу компанию. Мы только что основали веб-студию, которая базируется в Казахстане. Мы новички на этой платформе, и наша команда состоит из опытных веб-разработчиков, которые хотят привнести инновации на рынок. Наши разработчики работали в крупных компаниях по всему миру. Мы можем предложить совершенно новый взгляд на подходы к выполнению проекта.
Нашими конкурентными преимуществами являются:
- Лучшее обслуживание клиентов
- Высоко индивидуализированное и продуманное выполнение проекта
- Быстрые темпы развития проектов,
- Сосредоточение внимания на одном проекте за раз,
- Высокая гибкость
- Молодые талантливые создатели с большими портфолио.
- Мы здесь не для того, чтобы следовать шаблонам
- Мы продаем уникальный опыт
Мы стремимся к долгосрочному сотрудничеству и партнерству. Давайте помогать друг другу расти и строить перемены.
Мы организуем небольшое интервью, чтобы обсудить детали проекта и требования.
Мы используем Weblancer.net и другие платформы для поиска проектов, которые нас интересуют, но мы предпочитаем обсуждать детали проекта в телефонном разговоре, по электронной почте или на любой другой платформе, которую вы предпочитаете для улучшения обслуживания клиентов.