Chinvendu

Роман Чинвенду Chinvendu

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Веб-дизайн здесь.

Привет! Меня зовут Роман, и я веб-дизайнер.

Мои основные навыки:

• UI / UX дизайн

• Верстка

• Типографика

• Полиграфический дизайн

Услуги:

• PSD-макеты Landing page и полноразмерных сайтов

• Графический дизайн

• Верстка полиграфической продукции

Контакты:

E-mail: [email protected]

Whatsapp и Telegram: +77471485489

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$30
выплачено фрилансерам
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  • Написать небольшой текст для сайта

    $30

    Требуется копирайтер с хорошим вкусом и владением русского языка. Есть сайт - http://sandbox.eisberg.kz/, готовящийся к запуску, в секции "О студии" сейчас есть текст о нас, но он замудрен и ничего не понятно. Нужен ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Профессиональный перевод с русского на английский

    $35

    Нужен человек, свободно владеющий языком. Перевод текста около 150 слов. Текст для рекламного видео, задача не просто перевести слова, а сделать это литературно. Пример текста прикреплен. Указал примерный бюджет, делайте предложения. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Профессиональный перевод с русского на английский
Заказчик всегда на связи, может проконсультировать и четко формулирует задание. Рекомендую!
очень хорошо, спасибо!
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