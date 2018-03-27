Требуется копирайтер с хорошим вкусом и владением русского языка. Есть сайт - http://sandbox.eisberg.kz/, готовящийся к запуску, в секции "О студии" сейчас есть текст о нас, но он замудрен и ничего не понятно. Нужен ...
Веб-дизайн здесь.
Привет! Меня зовут Роман, и я веб-дизайнер.
Мои основные навыки:
• UI / UX дизайн
• Верстка
• Типографика
• Полиграфический дизайн
Услуги:
• PSD-макеты Landing page и полноразмерных сайтов
• Графический дизайн
• Верстка полиграфической продукции
Контакты:
E-mail: [email protected]
Whatsapp и Telegram: +77471485489
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $30Копирайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $35
Нужен человек, свободно владеющий языком. Перевод текста около 150 слов. Текст для рекламного видео, задача не просто перевести слова, а сделать это литературно. Пример текста прикреплен. Указал примерный бюджет, делайте предложения. ...Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
7 лет назад
Заказчик всегда на связи, может проконсультировать и четко формулирует задание. Рекомендую!
Ответный отзыв
очень хорошо, спасибо!