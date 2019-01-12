Chire

Екатерина Рыбина Chire

 
22 годаРоссия/Крымск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
скорость набора текста 250 знаков в минуту

Работаю над  текстом пока не посчитаю его идеальным. Проверяю на орфографию, пунктуацию и

лексические нормы. Могу работать с 16 часов. Отлично нахожу контакт с людьми,

которые меня окружают. Люблю читать художественную литературу. Готова работать

с интервью, лекциями, надиктовками.  Для

увеличения скорости печати прошла курс «СОЛО на клавиатуре».  Делала проекты для учителей, помогала им в составлении отчетов, планов и писала практические работы. 