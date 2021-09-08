Chirkovaya

Наполнение интернет-магазинов товарами, Marketplace менеджер.

Добрый день сделаю контент для вашего сайта быстро, качественно, красиво.

Сотрудничая со мной Вы получите:

﻿﻿Соблюдение сроков

﻿Приемлемые цены и высокое качество работы

﻿Доброжелательность и открытое общение

Постоянную связь

﻿﻿Правки и дополнения в процессе

1. Заполнение интернет-магазинов товарами. Быстро, аккуратно и грамотно.

Работа с различными платформами

Наполнение товарами, характеристик, параметров.

Обработка фотографий для сайта (ретушь, удаление водяных знаков)

Текстовые описание к товарам

Установка и обновление цен товара

2. Marketplace менеджер

Первая поставка под ключ Wildberries, Ozon;

Оформление последующих поставок Wildberries, Ozon;

Создание карточек товара Wildberries, Ozon;

Создание инфографики для карточки товара;

Создание маркировки и штрих кодов;

Работаю с программами: