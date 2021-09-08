Chirkovaya

Наполнение интернет-магазинов товарами, Marketplace менеджер.
Добрый день сделаю контент для вашего сайта быстро, качественно, красиво.
Сотрудничая со мной Вы получите:
- Соблюдение сроков
- Приемлемые цены и высокое качество работы
- Доброжелательность и открытое общение
- Постоянную связь
- Правки и дополнения в процессе
- Работа с различными платформами
- Наполнение товарами, характеристик, параметров.
- Обработка фотографий для сайта (ретушь, удаление водяных знаков)
- Текстовые описание к товарам
- Установка и обновление цен товара
- Первая поставка под ключ Wildberries, Ozon;
- Оформление последующих поставок Wildberries, Ozon;
- Создание карточек товара Wildberries, Ozon;
- Создание инфографики для карточки товара;
- Создание маркировки и штрих кодов;
- Платформа Wildberries, Ozon;
- WordPress;
- Joomla
- CorelDRAW;
- Adobe Photoshop;
- OpenCart
- Битрикс;
- PRO100;
- Google Docs;
- Яндекс диск;
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