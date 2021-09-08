Chirkovaya

Ирина Chirkovaya

 
38 летРоссия/Екатеринбург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Наполнение интернет-магазинов товарами, Marketplace менеджер.

Добрый день сделаю контент для вашего сайта быстро, качественно, красиво. 

Сотрудничая со мной Вы получите: 

  • ﻿﻿Соблюдение сроков
  • ﻿Приемлемые цены и высокое качество работы
  • ﻿Доброжелательность и открытое общение
  • Постоянную связь
  • ﻿﻿Правки и дополнения в процессе
1. Заполнение интернет-магазинов товарами. Быстро, аккуратно и грамотно.

  • Работа с различными платформами
  • Наполнение  товарами, характеристик, параметров.
  • Обработка фотографий для сайта (ретушь, удаление водяных знаков)
  • Текстовые описание к товарам
  • Установка и обновление цен товара
2. Marketplace менеджер

  • Первая поставка под ключ Wildberries, Ozon;
  • Оформление последующих поставок Wildberries, Ozon;
  • Создание карточек товара Wildberries, Ozon;
  • Создание инфографики для карточки товара;
  • Создание маркировки и штрих кодов;
Работаю с программами:

  • Платформа Wildberries, Ozon;
  • WordPress;
  • Joomla﻿
  • CorelDRAW;
  • Adobe Photoshop;
  • OpenCart
  • Битрикс;
  • PRO100;
  • Google Docs;
  • Яндекс диск;
WordPressOpenCartБитриксCorelDRAWPhotoshop