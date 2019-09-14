ChocoShop - сладости из Европы и США

О компании и ценностях - ChocoShop.com.ua

ChocoShop

является первым и самым популярным интернет магазином шоколада, напитков и сладостей из Европы и США в Украине. Наша задача – не просто предоставить вам возможность покупки качественных продуктов известных во всем мире, мы хотим, чтобы вы почувствовали соприкосновение с наиболее развитыми странами мира. Каждый день наша команда развивается и уверенно шагает навстречу мировым трендам, чтобы вскоре познакомить вас с новинками шоколада и сладостей известных брендов, а также достойными продуктами новых производителей, покоряющий мир. Наша цель – сделать приятней каждый ваш день, наполняя его неповторимыми вкусами европейских товаров. Доступные цены, широкий выбор, высокое качество продукции и европейское обслуживание – главные атрибуты компании ChocoShop. Мы заботимся о том, чтобы вы как можно больше узнали о каждом товаре, представленном в нашем магазине. На нашем сайте вы можете найти подробное описание каждого продукта, а также подробные фотографии.

Мы верим, что наш покупатель достоин самого лучшего, поэтому мы предлагаем продукцию, которая зарекомендовала себя во всем мире.

Мы покупаем продукцию только со склада производителя, что гарантирует свежесть и максимально долгий срок хранения предлагаемых сладостей.

Мы отслеживаем тенденции и учитываем пожелания наших клиентов в расширении ассортимента.

Мы верим, что предлагаемая нами продукция достойна наших покупателей, что ее цена справедлива и что покупатель всегда прав.

Мы надеемся, что покупки, сделанные у нас, принесут вам массу удовольствия и чувство соприкосновения с Европой.

Ведь европейский шоколад - это тщательно разработанные старинные рецепты, при изготовлении которых используются только самые качественные ингредиенты и минимальное количество консервантов.

Мы верим, что предлагаемая нами продукция достойна наших покупателей, что ее цена справедлива и что покупатель всегда прав