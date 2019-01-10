Web-програмирование

Я, начинающий фрилансер, хочу попробовать себя в этом. Имею опыт в вёрстке сайтов(адаптивность, кросбраузерность).

Работаю с такими технологиями как:

1. HTML;

2. CSS;

3. Bootstrap;

4. JS;

5. jQuery;

6. SCSS;

Что вы получите при работе со мной?

-адекватность;

-соблюдение сроков;

-качественно выполненую работу

От вас требуется:

-точная постановка задчи

-адекватность

Для меня качество продуктов, которые я делаю очень важны, поэтому я очень внимательно подхожу к маленьким деталям.