Web-програмирование
Я, начинающий фрилансер, хочу попробовать себя в этом. Имею опыт в вёрстке сайтов(адаптивность, кросбраузерность).
Работаю с такими технологиями как:
1. HTML;
2. CSS;
3. Bootstrap;
4. JS;
5. jQuery;
6. SCSS;
Что вы получите при работе со мной?
-адекватность;
-соблюдение сроков;
-качественно выполненую работу
От вас требуется:
-точная постановка задчи
-адекватность
Для меня качество продуктов, которые я делаю очень важны, поэтому я очень внимательно подхожу к маленьким деталям.
Портфолио
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