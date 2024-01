Здравствуйте меня зовут Даниэль мне 20 лет, я из Армении, Работаю с Видео и фото 5 лет опыта, так-же специализируюсь на дизайне и оформлении соц. сетей таких как: Youtube; Instagram; Vk; Twitch.

Создание логотипов опыт 2 года.

Вел 5 Youtube каналов с количеством подписчиков от 10.000 до 150.000

Вел 3 группы Vk с количеством подписчиков от 5.000 до 27.000

Так же создал оформление для Twitch канала с 90.000 фолловеров

Hello my name is Daniel I am 20 years old, i from Armenia, I work with Videos and photos 5 years of experience, I also specialize in the design and decoration of social networks such as: Youtube; Instagram; Vk; Twitch.

Creating logos has 2 years of experience.

Led 5 Youtube channels with the number of subscribers from 10,000 to 150,000

Led 3 Vk groups with the number of subscribers from 5,000 to 27,000

I also created a design for a Twitch channel with 90,000 followers