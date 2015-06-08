Chrisstine

Контент-менеджмент

Профессиональные навыки

Базовые знания HTML, CSS, PHP

Основы работы с CMS Bitrix , Wordpress, NetCat, Joomla

Знание пакета MS Office. Уровень: опытный пользователь.

Дизайн: Adobe Photoshop. Уровень: Средний

Дополнительная информация

Знание языков: русский (родной), немецкий, английский (со словарём).

Личные качества: ответственность, исполнительность, не конфликтность, обучаемость, общительность, стремление к совершенствованию своих знаний и навыков.

Последние работы:

http://pc.uz/ Компьютерный рынок Узбекистана

http://www.apteka.uz/ Аптеки города Ташкента

http://mg.uz/ Карта Ташкента «Мой город»

http://www.restoran.uz/ Рестораны Узбекистана

http://www.norma.uz/ «Законодательство Республики Узбекистан»

http://design.micros.uz/ Web-студия Micros

http://print.micros.uz/ Полиграфия Micros

http://www.micros.uz/soft/ Подсайт отдела лицензионного обеспечения

http://www.micros.uz/learning/ Центр развития IT-навыков “UCD Micros”

http://www.kinopro.uz/ Фильмы-онлайн.

http://uztravel.uz/ Туристическое агенство Avrud Travel

http://www.seokey.biz Магазин поисковых запросов