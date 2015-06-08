Chrisstine

Профессиональные навыки
Базовые знания HTML, CSS, PHP
Основы работы с CMS Bitrix , Wordpress, NetCat, Joomla
Знание пакета MS Office. Уровень: опытный пользователь.
Дизайн: Adobe Photoshop. Уровень: Средний
Дополнительная информация
Знание языков: русский (родной), немецкий, английский (со словарём).
Личные качества: ответственность, исполнительность, не конфликтность, обучаемость, общительность, стремление к совершенствованию своих знаний и навыков.
Последние работы:
http://pc.uz/ Компьютерный рынок Узбекистана
http://www.apteka.uz/ Аптеки города Ташкента
http://mg.uz/ Карта Ташкента «Мой город»
http://www.restoran.uz/ Рестораны Узбекистана
http://www.norma.uz/ «Законодательство Республики Узбекистан»
http://design.micros.uz/ Web-студия Micros
http://print.micros.uz/ Полиграфия Micros
http://www.micros.uz/soft/ Подсайт отдела лицензионного обеспечения
http://www.micros.uz/learning/ Центр развития IT-навыков “UCD Micros”
http://www.kinopro.uz/ Фильмы-онлайн.
http://uztravel.uz/ Туристическое агенство Avrud Travel
http://www.seokey.biz Магазин поисковых запросов