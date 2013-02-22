Контактная информация: e-mail: [email protected], тел.: 89519290601

Образование: неполное высшее ПНИПУ строительный факультет ( на данный момент 3 курс), 2 курса ПГНИУ филологический факультет (прекратила образование по собственному желанию)

Навыки: знание английского языка (средний уровень), владение компьютером

Дополнительная информация: Есть опыт работы внештатным корреспондентом; в работе ценю возможность реализации творческого начала, помимо основной специализации (строительство, недвижимость), интересуюсь профессиональным визажем, спортом, литературой, танцами, музыкой и многим другим; стремлюсь к постоянному личностному росту и саморазвитию.