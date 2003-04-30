Здравствуйте. Сейчас я формирую портфолио, поэтому цена совсем небольшаяОплата осуществляется в 2 этапа:

1. 50% перед началом работы

2. 50% после контрольного осмотра работы и внесения правок

Срок выполнения заказа - 1-2 недели, в зависимости от сложности.

Работаю на платформе по созданию сайтов Tilda.

Бесплатно сделаю Вам анализ сайтов Ваших конкурентов, найдём ошибки и сделаем Вам лучший!

Бесплатная услуга:

- могу собрать подборку сайтов Ваших конкурентов для общей критики

В цену входит:

- постоянная связь с упаковщиком

- создание прототипа сайта

- подробное обсуждение задач сайта, типа трафика, дизайна и др. - создание сайта

- создание продающего текста для лендинга

- подключение Яндекс.Метрики на сайт для подсчета конверсии

- подключение онлайн-помощника JivoSite

- подключение SSL-сертификата для безопасной работы сайта на всех устройствах

- подключение аккаунта Amo.CRM для учета клиентов

- редактирование сайта под все виды устройств

Оплачивается отдельно:

- подключение домена к сайту (например, .ru)

- дополнительные услуги по желанию

По дополнительным вопросам обращайтесь лично. Будет приятно работать!