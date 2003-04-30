Здравствуйте. Сейчас я формирую портфолио, поэтому цена совсем небольшаяОплата осуществляется в 2 этапа:
1. 50% перед началом работы
2. 50% после контрольного осмотра работы и внесения правок
Срок выполнения заказа - 1-2 недели, в зависимости от сложности.
Работаю на платформе по созданию сайтов Tilda.
Бесплатно сделаю Вам анализ сайтов Ваших конкурентов, найдём ошибки и сделаем Вам лучший!
Бесплатная услуга:
- могу собрать подборку сайтов Ваших конкурентов для общей критики
В цену входит:
- постоянная связь с упаковщиком
- создание прототипа сайта
- подробное обсуждение задач сайта, типа трафика, дизайна и др. - создание сайта
- создание продающего текста для лендинга
- подключение Яндекс.Метрики на сайт для подсчета конверсии
- подключение онлайн-помощника JivoSite
- подключение SSL-сертификата для безопасной работы сайта на всех устройствах
- подключение аккаунта Amo.CRM для учета клиентов
- редактирование сайта под все виды устройств
Оплачивается отдельно:
- подключение домена к сайту (например, .ru)
- дополнительные услуги по желанию
По дополнительным вопросам обращайтесь лично. Будет приятно работать!