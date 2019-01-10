ChristinaBess

Начинающий специалист. Веду Instagram, VK, FB: контент-планы, привлечение ЦА, таргет, оформление страниц

Я начинающий специалист и собираю портфолио! Работаю с недорого в Instagram, VK, FB.

Услуги:

- создание контент-планов;

- администрирование групп;

- работа с ЦА: составление портрета, привлечение; работа с комментариями;

- настройка таргета;

- оформление страниц;

- проведение конкурсов;

- комментинг;

- работа с рекламными объявлениями;

- ведение рекламного кабинета.

Открыта для любых предложений!

Связь:

email: [email protected]

Telegram/WhatsApp +79163932099