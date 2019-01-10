ChristinaBess

Начинающий специалист. Веду Instagram, VK, FB: контент-планы, привлечение ЦА, таргет, оформление страниц
Я начинающий специалист и собираю портфолио! Работаю с недорого в Instagram, VK, FB.
Услуги:
- создание контент-планов;
- администрирование групп;
- работа с ЦА: составление портрета, привлечение; работа с комментариями;
- настройка таргета;
- оформление страниц;
- проведение конкурсов;
- комментинг;
- работа с рекламными объявлениями;
- ведение рекламного кабинета.
Открыта для любых предложений!
Связь:
email: [email protected]
Telegram/WhatsApp +79163932099
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