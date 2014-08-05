ChristinaLindt

Корреспондент-продюсер

Опыт работы:

10. 2013 - 08 .2014 – ОАО «ТВ ЦЕНТР», корреспондент-продюсер программы «Линия защиты»

• поиск тем, разработка и продюсирование (поиск героев, экспертов, мест для съемок, согласование с официальными структурами разрешение на съемку и налаживание контактов),

• организация съемочного процесса и выезд на съемку,

• написание материалов.

02. 2012 – 07. 2013– ООО ВК «ТЕЛЕСФЕРА», корреспондент информационно-развлекательной программы «НЭП»:

• поиск и разработка тем,

• осуществление совместно с телеоператором видеосъемки,

• написание и озвучивание материалов,

• разработка новых тематических рубрик в программе,

• выполнение редакторского функционала в отсутствие шеф-редактора (отсмотр материалов перед выходом в эфир, планирование работы сотрудников редакции, верстка программы),

08. 2011 – 01. 2012 – ООО ПКФ «Электрон», корреспондент программы «Хороший вечер»:

• поиск и разработка тем,

• осуществление совместно с телеоператором видеосъемки,

• написание и озвучивание материалов.