Christina_FrL

*Переводы: китайский, английский (CH-RU, RU-CH, EN-RU, EN-CN) *Копирайтинг *Рерайт *Транскрибация

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Я преподаватель русского, китайского и английского языков с высшим педагогическим образованием.

Большой опыт научно-исследовательской работы, написания курсовых и рефератов.

Работаю переводчиком на китайском заводе, участвовала в переводе на выставках в Москве.

Есть опыт копирайтинга и рерайтинга.

Также увлекаюсь созданием векторной графики, что приносит мне удовольствие. А значит, работа будет выполнена с любовью)