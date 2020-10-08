Christina_FrL

*Переводы: китайский, английский (CH-RU, RU-CH, EN-RU, EN-CN) *Копирайтинг *Рерайт *Транскрибация
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Я преподаватель русского, китайского и английского языков с высшим педагогическим образованием.
Большой опыт научно-исследовательской работы, написания курсовых и рефератов.
Работаю переводчиком на китайском заводе, участвовала в переводе на выставках в Москве.
Есть опыт копирайтинга и рерайтинга.
Также увлекаюсь созданием векторной графики, что приносит мне удовольствие. А значит, работа будет выполнена с любовью)
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