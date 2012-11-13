Christmascat

Мария Christmascat

 
30 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
L'ecrivain brillant!

Имеется опыт работы рерайтером и копирайтером (более полугода). В течение 2ух месяцев делала ежедневных рерайт статей туристической тематики. При необходимости быстро вникаю даже в самую специфическую тематику, начиная фрезерными станками, заканчивая стоматологией.

В совершенстве знаю английский язык, подрабатывала в течение года репетитором с группой 9ти -10классников, выигрывала олимпиады областного масштаба.

Темы, которым отдаю предпочтение: психология, отношения, женское здоровье, мода, строительство, туризм, право, образование.

Регулярно стенографирую лекции в ВУЗе, поэтому с удовольствием займусь расшифровкой аудиозаписей любой длительности. Не просто бездумно перевожу голос в текст, но и проверяю каждый спорный момент записи. 1 минута - 15 рублей.

Портфолио
Отзывы заказчиков
radiksyzran
Радик 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Срочно нужен материал о татарских костюмах
Работа выполнена на "отлично"! Мария быстро вникла в тему и поняла, что необходимо сделать. Сроки, хоть и были минимальны, были соблюдены точно. Рекомендую!
Пример отличного и оперативного сотрудничества. Буквально за 20 минут обсудили ТЗ и пришли к общему соглашению, статья была оплачена сразу же после сдачи, плюс получила приятный бонус =) Если Вы ищете заказчика, от работы с которым хотите получить только позитивные эмоции, грамотно сформулированную задачу и достойную оплату, то Радик именно тот, кто Вам нужен!
Ответный отзыв
qastik
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Требуется копирайтер/рерайтер на постоянную основу
Отличные, качественные тексты по заданной тематике. Все в срок. Спасибо за сотрудничество =)
Идеальный заказчик! Предоставляет всю нужную информацию, мгновенно отвечает на сообщения, оплачивает статьи спустя несколько минут после проверки и оплачивает достойно. С Романом очень приятно общаться! Вот, что значит, когда пишешь действительно с радостью!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга