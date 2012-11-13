L'ecrivain brillant!

Имеется опыт работы рерайтером и копирайтером (более полугода). В течение 2ух месяцев делала ежедневных рерайт статей туристической тематики. При необходимости быстро вникаю даже в самую специфическую тематику, начиная фрезерными станками, заканчивая стоматологией.

В совершенстве знаю английский язык, подрабатывала в течение года репетитором с группой 9ти -10классников, выигрывала олимпиады областного масштаба.

Темы, которым отдаю предпочтение: психология, отношения, женское здоровье, мода, строительство, туризм, право, образование.

Регулярно стенографирую лекции в ВУЗе, поэтому с удовольствием займусь расшифровкой аудиозаписей любой длительности. Не просто бездумно перевожу голос в текст, но и проверяю каждый спорный момент записи. 1 минута - 15 рублей.