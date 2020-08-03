Chrono_W

Евгений Chrono_W

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Разработка сайтов | Fullstack Development

Специализация и профессиональные навыки:  html, css, php, mysql, pgsql, java script, jquery, ajax, xml,

html5/css3, Sass, Less, Git, Yii2, Codeignater, CMS Wordpress, MicroScript Framework, MVC, JSON API XML, парсинг, написание своих фреймворков и создание api, Да, знаю и работаю в : photoshop, adobe fireworks, corel draw, 3ds max, delphi, flash и др по встречным задачам, вёрстка сайтов, парсинг, curl, раскрутка сайтов, валидная верстка, веб-дизайн, веб программирование, яндекс карты, платежные api, дизайн сайтов, создание сайта под ключ, разработка интернет-магазинов,

копирайтинг, директ, seo-продвижение и многое другое.. С каждым высоконагруженным проектом изучаются и используются различные ветки разработок с наращиванием базы знаний и умений

Личные качества: коммуникабельность, ответственность, опыт, целеустремленность, креативность, исполнительность

Хобби: программирование, айкидо

Профессиональные цели:

работать - развиваться - зарабатывать

Дополнительная информация: архив проектов выставлен на моём сайте http://web-script-design.ru/projects

Портфолио

Веб-программирование
нет отзывов
$15/час
от $10от 1 часа
#2506
Интернет-магазины
нет отзывов
от $500
от 5 дней
#3133
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#3272
HTML-верстка
нет отзывов
$15/час
от $17от 2 часов
#4120
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 4 дней
#5043