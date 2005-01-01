Услуги программиста 1С 7.7

Предлагаю услуги программиста 1С 7.7 удаленно.

Опыт работы порядка 20 лет.

Работаю со всеми конфигурациями: типовыми, нетиповыми, самописными (только версия 7.7). Любые доработки, модификации, обновления, настройки, обмен между базами (OLE), выгрузки\загрузки в др. форматы (xml, xls, txt, dbf). Стыковка с Медком, Клиент Банком и т.п. Знание бухгалтерского, налогового и кадрового учета. В общем, порешаем любые вопросы, связанные с программированием в 1С 7.7. Тел. 0996124615, e-mail [email protected]