Делаю меню для групп вконтакте, шапки для сайтов, баннеры, логотипы
Разработка дизайна для групп Вконтакте.
Цены от 100 руб.
Сроки выполнения - За сутки.
Оплата после показа образца.
Отзывы:
1) http://forum.uinsell.net/showthread.php?t=14589
2) http://forum.antichat.ru/showthread.php?p=2558128#post2558128
Email: [email protected]
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