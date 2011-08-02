Chuckie

Артём Chuckie

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Делаю меню для групп вконтакте, шапки для сайтов, баннеры, логотипы

Разработка дизайна для групп Вконтакте.

Цены от 100 руб.

Сроки выполнения - За сутки.

Оплата после показа образца.

Отзывы:

1) http://forum.uinsell.net/showthread.php?t=14589

2) http://forum.antichat.ru/showthread.php?p=2558128#post2558128

Email: [email protected]

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