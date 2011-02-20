Chudo-Polinka

Видеомонтаж из любительских видео съемок.

Предлагаю свои услуги.

Видеомонтаж из любительских видео съемок.

Сделаю увлекательное путешествие в незабываемые минуты радости, в мир детства, семейный отдых, путешествия.

Видеоматериал приобретет законченную форму, музыкальное сопровождение создаст настроение, дополнение титрами сделает акцент на нужном фрагменте, удобное меню даст возможность быстрого поиска и просмотра нужного вам эпизода.

- простой монтаж (удаление ненужных фрагментов), музыкальное сопровождение – 3-5 композиций

- сложный монтаж (создание динамичного фильма), Многослойный монтаж со спецэффектами, вставки фотографий, печать на диске

- художественный (клиповый) монтаж

- динамическое слайд-шоу на DVD из цифровых фото

- монтаж по сценарию заказчика – эксклюзив

С удовольствием сделаю для вас красивый фильм.