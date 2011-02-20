Chudo-Polinka

Предлагаю свои услуги.
Видеомонтаж из любительских видео съемок.
Сделаю увлекательное путешествие в незабываемые минуты радости, в мир детства, семейный отдых, путешествия.
Видеоматериал приобретет законченную форму, музыкальное сопровождение создаст настроение, дополнение титрами сделает акцент на нужном фрагменте, удобное меню даст возможность быстрого поиска и просмотра нужного вам эпизода.
- простой монтаж (удаление ненужных фрагментов), музыкальное сопровождение – 3-5 композиций
- сложный монтаж (создание динамичного фильма), Многослойный монтаж со спецэффектами, вставки фотографий, печать на диске
- художественный (клиповый) монтаж
- динамическое слайд-шоу на DVD из цифровых фото
- монтаж по сценарию заказчика – эксклюзив
С удовольствием сделаю для вас красивый фильм.