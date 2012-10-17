Chugunkin

Клим Chugunkin

 
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Скрипт создания файла адаптированного под печать

    $50

    Будет папка с файлами называться "МЕСЯЦ Фототчет". Т.е. например "Август Фотоотчет" В ней подпапки с названием города. Скрипт: 1. Заходит в корневую папку и выдергивает оттуда название месяца. 2. На основе шаблона word делает файл, название месяца подставляет в верхний ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт создания xls-файла с картинками из шаблона

    Необходимо создать скрипт, который при его запуске будет делать следующее: 1) Просить указать каталог 2) Заходить в этот каталог 3) Разбирать название каталога на переменные. Название каталога унифицировано {city}--{date}--{price} Т.е.: Москва--июнь,июль--16500 Нижний Новгород--январь,февраль,март--13400 Санкт-Петербург--апрель,май,июнь,июль--15000 -- (два дефиса) - это разделитель для переменных (можно обсудить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Google-скрипт, создающий таблицу c фото

    Необходимо создать Гугл скрипт, который при его запуске будет делать следующее: 1) Просить указать ссылку на папку в Гугл-документах (либо брать этот путь из определенной ячейки шаблона) 2) Заходить в эту папку и на ее основе создавать ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
_hellfire_
Андрей 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Скрипт создания файла адаптированного под печать
Прекрасный заказчик! Всегда готов выслушать, вникнуть в детали, провести тестирование. В общении приятен и вежлив. Если выпадет возможность работать с ним еще буду крайне рад.
В очередной раз делает свою работу качественно и в срок. Стал постоянным клиентом =))
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